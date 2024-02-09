Путин допустил возвращение Гершковича в США

Американскому журналисту вменяют шпионаж в России

Американский журналист Эван Гершкович, который находится под российским следствием по обвинению в шпионаже, может оказаться на родине, поскольку "это бессмысленно, более или менее, держать его в тюрьме в России". Такое заявление президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Путин отказался согласиться с тезисом интервьюера о том, что Гершкович — "просто журналист", напомнив, что он "получал секретную информацию на конспиративной основе".

При этом российский лидер отметил, что Москва не исключает жест доброй воли в отношении Гершковича "при встречном движении со стороны наших партнеров".

Владимир Путин напомнил, что "было много случаев, когда мы договаривались", однако подчеркнул, что "это должно решаться тихо, спокойно, на профессиональном уровне".

Ранее Лефортовский районный суд Москвы в очередной раз продлил срок содержания Гершковича под стражей — до 30 марта 2024 года. Подобные судебные заседания проводятся в закрытом режиме, так как материалы дела засекречены.

Путин, комментируя вопросы о задержанных и осужденных в России американцах, "почему бы им не вернутся на родину", поинтересовался, а почему бы им не совершать правонарушения на территории России". При этом президент подтвердил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными и выразил надежду на то, что оптимальное решение рано или поздно будет принято.

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