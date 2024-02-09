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Интервью Путина в соцсети X за несколько часов посмотрели более 50 млн раз

08:34
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Отметку "мне нравится" под публикацией поставили 493 тысячи пользователей

Количество просмотров публикации Такера Карлсона в соцсети X (бывший Twitter) с интервью с Владимиром Путиным за шесть часов превысило 53 миллиона.
Украина, СВО и НАТО: главное из интервью Путина Карлсону

Отметку "мне нравится" под публикацией поставили 493 тысячи пользователей, а поделились публикацией свыше 160 тысяч человек.

Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опубликовано в соцсети X в два часа ночи по московскому времени. Позднее оно появилось на сайте Кремля. Интервью длится 2 часа 6 минут. За это время президент ответил примерно на 60 вопросов.

Среди тем, которые поднимались в интервью, - отношения с Западом, причины конфликта на Украине и другие.
 

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