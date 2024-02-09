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"Да хрен его знает": Путин сказал, зачем Великобритания вмешалась в переговоры с Украиной

09:03
  • пятница
  • 09 февраля 2024

"Где теперь господин Джонсон? А война продолжается"

Владимир Путин тремя словами ответил на вопрос Такера Карлсона, зачем бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон фактически сорвал переговоры России и Украины.
Украина, СВО и НАТО: главное из интервью Путина Карлсону

"Да хрен его знает", - сказал президент во время интервью американскому журналисту.

Путин напомнил, что после переговоров в Стамбуле руководитель украинской переговорной группы Давид Арахамия заявил, что Киев готов был подписать итоговый документ, но "приехал господин Джонсон и отговорил от этого, сказав, что лучше воевать с Россией".

"То, что они подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, мне кажется, что это нелепо и очень, как бы сказать, печально. Где теперь господин Джонсон? А война продолжается", - сказал Путин.

Объясняя мотивы Джонсона, президент заявил, что такой была "общая установка".

"Почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя, - от самонадеянности, от чистого сердца, но не от большого ума", - добавил глава государства.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону вышло ночью 9 февраля. За два часа президент ответил на более чем 60 вопросов.

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