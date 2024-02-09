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Раскрыты детали атаки украинских дронов на Орловскую область

08:58
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Попытка пресечена

Киевский режим минувшей ночью пытался атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов Орловскую область. Их целью были объекты топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Силы ПВО перехватили дроны ВСУ над Орловской областью
В Орловской области сбит украинский беспилотник

Как сообщил Клычков в Telegram, системой ПВО была пресечена попытка атаки четырех вражеских БПЛА. Пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности.

Губернатор напомнил гражданам: если они видят в небе подобные летательные аппараты, необходимо срочно сообщать в дежурные службы ФСБ или МВД. Можно также воспользоваться единым номером службы спасения - 112.

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