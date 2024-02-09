"Володя, что ты делаешь?" Путин раскрыл детали разговора с Зеленским

Ответ украинского президента Путин не стал озвучивать

Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал подробности разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе одной из бесед российский президент поинтересовался у Зеленского, зачем тот поддерживает неонацистов на Украине, если его отец воевал с нацистами во время Второй мировой войны.

"Я говорил: "Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик", - рассказал Путин.

Президент не стал раскрывать подробности ответа Владимира Зеленского, потому что считает это некорректным.

Интервью Владимира Путина Такеру Карслону вышло ночью 9 февраля. За два часа президент ответил на более чем 60 вопросов.

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