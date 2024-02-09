Путин прокомментировал "страшилку" про зависимость России от Китая

Президент напомнил о сотрудничестве Москвы и Пекина

России хорошо известны "страшилки" о том, что Китай может занять доминирующее положение, а также о влиянии такого сценария на суверенитет других государств. Такое заявление президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Комментируя отношения с КНР, Путин напомнил о соседском расположении двух стран, подчеркнув, что "соседей, так же как и близких родственников, не выбирают", однако "мы привыкли к совместному существованию на протяжении веков".

Российский лидер отметил, что "внешнеполитическая философия Китая неагрессивная, внешнеполитическая мысль Китая всегда ищет – ищет компромисс".

При этом объем китайского сотрудничества с Европой растет, несмотря на пресловутую "страшилку". Путин предложил Карлсона поинтересоваться у европейцев, не боятся ли они этого.

Ранее российский лидер подчеркивал, что главным для России является обеспечение ее суверенитета, без которого само существование государства является невозможным. При этом Путин отмечал, что понятие суверенитета — очень широкое, в него входит не только укрепление обороноспособности государства и его безопасности по внешнему контуру.

Вопросы сотрудничества для защиты безопасности и для противодействия вмешательству во внутренние дела извне обсуждали Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы 8 февраля. В Кремле назвали беседу политиков обстоятельной. В заключение разговора лидеры России и Китая договорились продолжать взаимные контакты.

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