Медведев оценил нового главкома ВСУ

Политик напомнил про биографию Александра Сырского

Глядя на биографию нового главкома ВСУ Александра Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения. Такое заявление сделал в пятницу, 9 февраля, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале политик написал, что чувствует омерзение "к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких".

В качестве напутствия Медведев пожелал Сырскому: "Пусть земля горит у него под ногами!".

Вечером 8 февраля, после почти двух недель слухов о замене главкома ВСУ, Киев официально подтвердил отставку Валерия Залужного с этого поста и назначение вместо него Александра Сырского, прежде командовавшего Сухопутными войсками украинской армии. Министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил Залужного за "достижения и победы" на посту, а украинский президент Владимир Зеленский заявил, что предложил Залужному "остаться в команде", не называя конкретную должность.

Издание Politico отмечает, что Сырский крайне непопулярен среди украинских военнослужащих, которые называют его "мясником" и "генералом 200". В ВСУ, комментируя нового главкома, заявили, что "это очень плохое решение", которое едва ли обернется положительными результатами на поле боя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"