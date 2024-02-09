Крупнейший в новейшей истории Москвы пожар оставил без крова 15 человек

Горел жилой дом на севере столицы

Пострадавших в результате крупного пожара на севере Москвы нет, госпитализация никому не потребовалась, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Уточняется, что 15 жильцов дома размещены в социальных гостиницах.

Сигнал о возгорании в жилом доме на улице Черняховского поступил ночью. Изначально сообщалось о горении кровли на площади 300 квадратных метров. Однако позже огонь распространился на 4 тысячи "квадратов". Пожар назвали самым крупным возгоранием в жилом доме в Москве в новейшей истории России.

На место происшествия оперативно прибыли машины центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, а также медицинский вертолет. Два пожарных вертолета участвовали в тушении, к настоящему времени возгорание ликвидировано.

В департаменте подчеркнули, что для жильцов, размещенных в социальных гостиницах, организована психологическая помощь и дежурство врачей. Они обеспечены питанием, спальными принадлежностями и предметами первой необходимости.

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