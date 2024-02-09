Интервью Путина Карлсону стало главной темой во всем мире

Его уже посмотрели более 60 миллионов человек
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону - безусловная тема номер один во всем мире. Десятки миллионов просмотров за считанные часы с момента опубликования записи в сети интернет. И первые отклики пользователей показывают, что факты, которые изложил лидер нашего государства, стали настоящим откровением для многих на Западе.
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону - в топе всех новостей. Хештег с фамилией российского президента - на первом месте мировых трендов соцсети X - бывший "Твиттер". К настоящему моменту его посмотрели свыше 60 миллионов человек и цифры только растут.
И как венец происходящего - народное творчество. Этот мем сейчас в топе самых популярных. В центре кадра смеющийся Такер Карлсон, по бокам - плачущие лидеры мнений Демпартии вместе с Владимиром Зеленским. Своими впечатлениями об интервью независимый журналист поделился с пользователями своего сайта. В руках - подарок от российского президента. Папка с историческими документами.
"Вот это интервью! Началось оно вообще не так, как я предполагал! Я всё ещё обдумываю: что вообще произошло. Я задал ему очевидный вопрос. В ответ получил невероятно обширный экскурс в историю России, начиная с образования страны. Это было похоже на попытку замять тему. Но в итоге, я понял, что это и был ответ. Россия не расширяет своё влияние – уж, извините… Россия уже самая большая страна в мире, и они купаются в природных ресурсах. Они просто хотят обезопасить границы! Зачем им захватывать Польшу?" – сказал Карлсон.
И, судя по комментариям, с этим согласно подавляющее большинство. "Интервью Такера с Путиным будет самым вирусным интервью всех времён. Потому что именно этого разговора больше всего боится провоенный истеблишмент!" - заявил журналист Джексон Хинкл.
И так и есть. Западные так называемые демократичные СМИ всю неделю занимались откровенной травлей Такера Карлсона. Интервью с российским лидером они, вполне предсказуемо, постарались преподнести как нечто абсолютно не стоящее внимания.
Об истинном положении вещей говорит весьма любопытный факт: заметки о том, что российский лидер дал интервью Такеру Карлсону, расположены далеко не на первых полосах. Но вот, согласно статистике, по популярности обгоняют другие "главные" новости. Западный зритель наконец может видеть ситуацию с двух сторон - как и должна работать настоящая журналистика.
"Он невероятно мудрый. И более того, он очень храбрый! Нам всё это время говорили кучу вранья! Достаточно вспомнить, как мейнстримные медиа говорили нам в первый день, что Россия просто взяла и напала на Украину. Было крайне много эмоционального давления. У людей просто нет доступа к правдивой информации!" - рассказала журналистка Кэндис Оуэнс.
Теперь же есть. И зрители на Западе, от которых так долго скрывали реальное положение вещей, наконец могут сделать свои выводы. Не опираясь на заранее одобренное мнение политических элит.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"