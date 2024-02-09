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"Почувствовала запах гари": певица Наталья Штурм рассказала о крупном пожаре в Москве

11:49
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Никто из жителей не пострадал

Крупный пожар тушили минувшей ночью в Москве. На севере города загорелась кровля 6-этажного жилого дома. За считанные минуты пламя охватило всю крышу - несколько тысяч квадратных метров. Чтобы не допустить дальнейшего распространения огня, МЧС пришлось задействовать авиацию. Благодаря оперативным и грамотным действиям спасателей никто в результате ЧП не пострадал.

В полпервого ночи раздались первые звонки в службе пожаротушения. В это время многие жильцы дома уже спали. Исполнительница "Школьного романа" Наталья Штурм о пожаре узнала из новостей в интернете. Выскочило экстренное сообщение.

"Была надпись: начался пожар на улице Ч... И тут же исчез интернет, исчез вайфай, исчезло телевиденье и всё. И у меня интуиция. Это Ч... Я открываю окно и почувствовала запах гари. А потом соседи позвонили. Потом люди пришли и сказали, что нужно эвакуироваться ", - рассказала певица.

Прибывшие пожарные расчёты первым делом приступили к эвакуации жильцов. Дом кирпичный, 8 этажей, семь подъездов. Поэтому людей немало. Много пожилых. Это здание известно как "Дом писателей". В разное время здесь жили и работали Белла Ахмадуллина, Константин Симонов, Марк Лисянский, Александр Галич, Лев Гинзбург, Арсений Тарковский. Владимир Войнович называл дом творческим кооперативом. Горела крыша здания.

Площадь пожара составила порядка четырёх тысяч квадратных метров. Спасателям удалось не допустить распространения пламени по перекрытиям на нижние этажи. К тушению были привлечены 50 единиц спецтехники, порядка 200 человек пожарных. Были вызваны вертолёты. Эвакуированы 400 человек. Большую часть разместили в здании соседнего торгового центра.

"Никто из жителей не пострадал. За помощью к медицинским работникам обратился один человек. Но это гипертоническая болезнь, которая никак не связана с очагом пожара", - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Точные причины возгорания пока неизвестны. Предварительно, говорят, что возможно, старая электропроводка заискрила и дальше вспыхнули деревянные перекрытия. Сейчас на месте работают эксперты, которые ищут конструктивные повреждения, которые могли получить здания от огня и последующего тушения. Оценивается ущерб и составляется план предстоящего ремонта.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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