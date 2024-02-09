Западные наблюдатели назвали отличным интервью Путина Карлсону

"Путин проявил доверие и уверенность"

Западный мир с восторгом воспринял интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. На фоне информационной блокады со стороны Запада оно кажется "еще более острым". Такое мнение высказал евродепутат от оппозиционной Австрийской партии свободы в Европарламенте Гаральд Вилимски.

"На фоне введенной Западом тотальной информационной блокады это интервью Такеру Карлсону стало еще более острым. Я заинтригован", - написал политик в своем Telegram-канале.

Важным политическим событием интервью российского президента назвал и глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин. По его мнению, сам факт интервью Карлсона стало результатом политической борьбы в США накануне президентских выборов.

"Сам этот факт, я думаю, показывает нам, что это обратный эффект, обратная тенденция пропаганды демократической партии во главе с Байденом и его международной политики, чрезмерных антироссийских и антикитайских действий, а также создания медиавойн", - заявил Полин в интервью РИА Новости.

Отличным интервью назвал турецкий аналитик Юсуф Эрим. По его мнению, Такер Карлсон проделал отличную работу.

"В целом, это было отличное интервью. Сам факт того, что интервью состоялось, что у Такера хватило смелости опубликовать его, несмотря на огромное политическое давление, что Путин проявил доверие и уверенность, чтобы принять его, и что соцсеть Х показал его в эфире, возможно, даже более значим, чем все сказанное. Надеюсь, это станет прецедентом и окажет положительное влияние на СМИ, социальные сети и дипломатию", - подчеркнул аналитик.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону вышло ночью 9 февраля. За два часа президент ответил на более чем 60 вопросов. Главной темой интервью стали конфликт на Украине и отношения России с Западом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"