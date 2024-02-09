ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЕС назвали сроки отправки Киеву первого транша из 50 млрд евро

10:07
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Это средства из специального фонда

Евросоюз намеревается передать Киеву первый платеж из фонда для Украины в первой половине марта. Об этом в пятницу, 9 февраля, рассказал еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархели.
ФРГ потратила 30 млрд евро на военную поддержку Украины

По словам чиновника, соблюсти срочность в этом вопросе "абсолютно необходимо, особенно учитывая то, что происходит сейчас в США".

После первого транша, по словам Вархели, будет разработан план по принципу "деньги за реформы", в соответствии с которым Украина получит оставшиеся 50 миллиардов евро ежеквартальными платежами, пишет The Financial Times.

Наше финансирование – это не просто помощь. Наше финансирование основано на условиях и результатах. Поэтому в основном сейчас нам нужно увидеть заслуживающий доверия план, план реформ со стороны Украины.

Однако европейские СМИ пишут, что пакет помощи Украине от Европейского союза, который предусматривает выделение 50 миллиардов евро, недостаточен для достижения Киевом "своих целей" в конфликте с Россией.

Тем временем Белый дом никак не может добиться от конгрессменов утверждения нового пакета помощи для Украины. Сенат США заблокировал комплексный законопроект, предусматривающий выделение денег для Украины и Израиля, а также на охрану американских границ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаги ЕС
Флаги ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.