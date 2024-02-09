В ЕС назвали сроки отправки Киеву первого транша из 50 млрд евро

Это средства из специального фонда

Евросоюз намеревается передать Киеву первый платеж из фонда для Украины в первой половине марта. Об этом в пятницу, 9 февраля, рассказал еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархели.

По словам чиновника, соблюсти срочность в этом вопросе "абсолютно необходимо, особенно учитывая то, что происходит сейчас в США".

После первого транша, по словам Вархели, будет разработан план по принципу "деньги за реформы", в соответствии с которым Украина получит оставшиеся 50 миллиардов евро ежеквартальными платежами, пишет The Financial Times.

Наше финансирование – это не просто помощь. Наше финансирование основано на условиях и результатах. Поэтому в основном сейчас нам нужно увидеть заслуживающий доверия план, план реформ со стороны Украины.

Однако европейские СМИ пишут, что пакет помощи Украине от Европейского союза, который предусматривает выделение 50 миллиардов евро, недостаточен для достижения Киевом "своих целей" в конфликте с Россией.

Тем временем Белый дом никак не может добиться от конгрессменов утверждения нового пакета помощи для Украины. Сенат США заблокировал комплексный законопроект, предусматривающий выделение денег для Украины и Израиля, а также на охрану американских границ.

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