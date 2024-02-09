"Я поставил страну на ноги": Байдена возмутили обвинения в склерозе

Президент США регулярно допускает оговорки и ошибается

Американскому лидеру Джо Байдену не понравился доклад спецпрокурора Роберта Хура, который решил не предъявлять политику обвинения за нарушение правил хранения секретных документов. В числе причин Хур назвал пожилой возраст президента и его проблемы с памятью.

Во время выступления в Белом доме Байден, не скрывая возмущения, заявил, что у него с памятью все в порядке.

Я действую из лучших побуждений, я пожилой человек, и я знаю, какого черта я делаю. Я президент, и я поставил эту страну на ноги. Взгляните на то, что я сделал с тех пор, как стал президентом.

Однако всего через несколько минут Джо Байден назвал президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики, сообщает ТАСС.

Накануне Байден заявил, что в 2021 году общался с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем, который в действительности умер еще в 2017 году. Пожилой президент США второй раз за неделю "общался" с покойником — до этого он заявил, что недавно встречался с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер почти 30 лет назад.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что президент США Джо Байден — это "глубоко больной и несчастный человек". Спикер нижней палаты российского парламента посетовал на то, что в США хороших врачей нет, которые могли бы оказать Байдену надлежащую помощь, зато "в нашем институте имени Сербского есть такие специалисты".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"