Карлсон встретился в России со Сноуденом и Тарой Рид

Со Сноуденом американский журналист говорил несколько часов

Интервью с президентом России Владимиром Путиным было главной, но не единственной целью визита в Москву Такера Карлсона. Американский журналист встретился с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом, а также с бывшей помощницей Джо Байдена Тарой Рид, сообщает издание Semafor.

Эдвард Сноуден в 2013 году передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Спасаясь от преследования, он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву. В России ему в конце концов предоставили убежище, а позже – и российское гражданство.

Тара Рид работала помощницей Байдена в бытность его сенатором. Она обвинила бывшего шефа в сексуальных домогательствах. Действующий президент США обвинения отвергает. Интервью с ней Карлсон планирует опубликовать, а разговор с бывшим сотрудником АНБ для показа широкой публике не предназначен.

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