С начала 2024 года расселили 18 домов по программе реновации

Они расположены в 14 районах столицы

18 домов расселили в 14 районах Москвы с начала года по программе реновации. Все жители получили квартиры с улучшенной планировкой, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв. Освобожденные территории будут использованы под строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры.

Всего с начала программы в Москве были расселены 589 домов, сообщил глава Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Новое жилье получили 127 тысяч человек.

Программа реновации стартовала в Москве в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что по программе реновации в СВАО квартиры получили более 12 тысячи человек. Всего в программу включены 499 домов, в которых живут 86,5 тысячи москвичей. Уже введен в эксплуатацию 41 дом.

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