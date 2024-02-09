Москва категорически против таких действий Кито и Вашингтона

Военная техника советского производства, которую Эквадор передаст США в обмен на новое оборудование, будет отправлена на Украину. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан в интервью эквадорскому телеканалу Teleamazonas.

По словам представителя Госдепа, уже есть соглашение о передаче военного оборудования украинскому правительству, поскольку "это решение правительства Эквадора, и мы очень рады, что оно поддерживает Украину в ее усилиях по защите своей территории".

При этом Салливан не подтвердил, что российская военная техника из Эквадора уже отправлена Киеву.

Ранее посол России в Кито Владимир Спринчан предупреждал, что отправка Эквадором российской техники в США станет недружественным шагом и приведет к последствиям для этой южноамериканской страны. Дипломат напомнил, что президент Эквадора Даниэль Нобоа уверял Нобоа своей "миротворческой позиции" по конфликту на Украине.

Тем не менее, эквадорские власти решили отдать Соединенным Штатам "этот металлолом", как Нобоа назвал российскую военную технику, в обмен на новые образцы. Вскоре после этого Россия приостановила разрешение на ввоз эквадорских бананов, объяснив это обнаружением в продукции мухи-горбатки.

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