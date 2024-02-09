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Ким Чен Ын пригрозил оккупировать Южную Корею

10:51
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Он считает, что так обеспечит КНДР "вечную безопасность"

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главного врага своей страны. По его словам, основной противник Пхеньяна - это "южнокорейские марионетки". Ким Чен Ын заявил, что в случае необходимости примет решение об оккупации территории Южной Кореи.

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По словам северокорейского лидера, это обеспечит КНДР вечную безопасность, мир и стабильность в будущем. Ким Чен Ын добавил: если враги его страны осмелятся применить силу, то Пхеньян примет смелое решение и без колебаний мобилизует все имеющиеся средства.

Лидер Северной Кореи отметил, что вооруженные силы страны должны стать более мощными. Армия должна использовать все средства для предотвращения войны и безоговорочной защиты мира, приводит слова Ким Чен Ына РИА Новости.

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