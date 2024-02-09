Ким Чен Ын пригрозил оккупировать Южную Корею

Он считает, что так обеспечит КНДР "вечную безопасность"

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главного врага своей страны. По его словам, основной противник Пхеньяна - это "южнокорейские марионетки". Ким Чен Ын заявил, что в случае необходимости примет решение об оккупации территории Южной Кореи.

По словам северокорейского лидера, это обеспечит КНДР вечную безопасность, мир и стабильность в будущем. Ким Чен Ын добавил: если враги его страны осмелятся применить силу, то Пхеньян примет смелое решение и без колебаний мобилизует все имеющиеся средства.

Лидер Северной Кореи отметил, что вооруженные силы страны должны стать более мощными. Армия должна использовать все средства для предотвращения войны и безоговорочной защиты мира, приводит слова Ким Чен Ына РИА Новости.

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