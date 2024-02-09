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БПЛА сбит у расположения подразделения Росгвардии в Херсонской области

11:09
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Дрон расстреляли из автомата

Сотрудники Росгвардии сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к расположению подразделения ведомства в Херсонской области. Об этом в пятницу, 9 февраля, рассказали в региональном управлении Росгвардии.

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Там уточнили, что дрон был замечен на подлете к расположению подразделения ведомства в Херсонской области. Повисев в воздухе, он начал удаляться, но через несколько секунд потерпел крушение в результате критического попадания из автомата.

При осмотре было установлено, что сбит разведывательный мультироторный БПЛА иностранного производства, сообщает ТАСС. Информация о пострадавших не поступала.

Между тем в школьный курс "Основы безопасности и защиты Родины" хотят включить сведения о применении беспилотников в бою. Школьникам предлагается дать "понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)".

В МИД России подчеркивали, что украинские военные устроили массовую "охоту" с использованием ударных беспилотников за мирными гражданами и гражданским транспортом России.

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