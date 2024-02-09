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Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в Москве

11:52
  • пятница
  • 09 февраля 2024

2023 год стал чуть ли не рекордным по количеству введенных соцобъектов

За 12 лет в Москве было построено свыше тысячи медицинских и образовательных учреждений, спортивных и культурных объектов. О реализации одной из крупнейших в истории города программ развития социальной инфраструктуры рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Только в прошлом году было возведено рекордное количество зданий - 119, большая часть которых строилась за счёт частных средств.

Не менее амбициозные планы и на этот год - в Москве будут открыты свыше 30 детских садов, в том числе в Новомосковском округе и Зеленограде. Появятся 22 новые школы.

Введут в эксплуатацию ряд крупных медучреждений, среди которых флагманские центры больниц имени Буянова и имени Пирогова. И приступят к строительству нового комплекса для НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Возведут ещё 10 культурных и 13 спортивных объектов.

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