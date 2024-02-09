Москва подчеркивает готовность к возобновлению переговоров

Польша и прибалтийские государства воспротивятся попыткам урегулирования украинского конфликта — они "инстинктивно почувствуют, что это признак того, что Запад их бросает". Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, на фоне провалов украинской армии давление на международное сообщество с призывом сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным лишь усилится.

Чтобы успокоить Польшу и Прибалтику, можно рассмотреть предоставление этим государствам определенных гарантий безопасности, отмечает Politico.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия все еще не завершила свою спецоперацию на Украине, потому что не достигнута одна из ее целей — денацификация. Глава государства уточнил, что под денацификацией подразумевается запрещение всяческих неонацистских движений.

Москва неоднократно подчеркивала готовность к возобновлению переговорного процесса, но Киев обставляет это неприемлемыми условиями. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что навязываемая Западом "мирная формула" президента Украины Владимира Зеленского" представляет собой не более чем ультиматум России.

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