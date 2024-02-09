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В Великобритании испугались отставания Запада от России в Арктике

12:00
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Москва опережает Вашингтон в освоении региона минимум на десять лет

Запад уже отстает от России в развитии Арктики и рискует никогда ее не догнать. Такое мнение высказывается в материале The Daily Mail.

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Москва опережает Вашингтон в этой сфере на десять или более лет, существует риск того, что арктический регион полностью попадет под сферу влияния России и Китая, полагают журналисты.

В частности, отмечается существенное отставание Запада от России в ледокольном флоте. По словам одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence, у Соединенных Штатов всего один действующий ледокол, да и тот был построен еще в 1970-е годы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии усилит милитаризацию Арктики – риски безопасности в регионе существенно возрастут.

На этом фоне США предъявили претензии на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что подобные притязания лишены международно-правовой основы, мир может не признать новые границы.

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