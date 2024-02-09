Росздравнадзор передал в СК материалы проверок клиник "звездного хирурга" Хайдарова

Ведомство выявило грубые нарушения

Проверки клиник, связанных с деятельностью пластического хирурга Тимура Хайдарова, выявили грубые нарушения законодательства. Росздравнадзор передал все материалы в Следственный комитет России - для рассмотрения дела в рамках уголовного судопроизводства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Росздравнадзор проверил медицинские организации ООО "Ай Кью Пластик", ООО "Джиэмти" и ООО "Олимп Клиник". Все они связаны с Тимуром Хайдаровым. В ведомстве подчеркнули, что во всех медучреждениях выявлены грубые нарушения обязательных лицензионных требований.

В частности, была проведена экспертиза качества оказания медицинской помощи 34 пациентам по профилю "пластическая хирургия". Установлено, что были допущены нарушения порядка оказания медицинской помощи, утвержденного приказом Минздрава России. Приняты меры административного воздействия, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"