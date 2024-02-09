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Крымчанин получил 11 лет колонии строгого режима за финансирование террористов

12:30
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Суд вынес приговор

Южный окружной военный суд признал виновным жителя Крыма Мурата Кадырова по делу о финансировании запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

Как уточнили в пресс-службе суда, Кадыров получил по части 1 статьи 205.1 и части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать назначенный срок мужчине предстоит в колонии строгого режима, сообщает "Интерфакс".

Ранее директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов. Также украинские спецслужбы устанавливают контакты со своими агентами на российской территории, чтобы нанести вред России в тылу.

В частности, жителя Хабаровского края осудили на 9,5 года колонии строго режима за государственную измену. Мужчина самостоятельно связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины для передачи данных о российских военных объектах на территории региона.

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