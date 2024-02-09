МИД России пообещал ответить на 13-й пакет санкций ЕС

Москва предпримет необходимые шаги

Москва предпримет шаги, которые она сочтет необходимыми, если Европейский союз введет новые антироссийские санкции. Как заявил замглавы МИД России Александр Грушко, ведомство подготовит ответ на готовящийся 13-й пакет санкций ЕС.

По словам заместителя министра, российская сторона примет решения, направленные, во-первых, на минимизацию воздействия этих санкций. Будут приняты и ответные шаги, которые Москва сочтет необходимыми.

Как сообщалось, в 13-й пакет антироссийских санкций войдут новые списки и запрет большему числу компаний на экспорт товаров двойного назначения. Также может войти ограничение на поездки российских дипломатов по Шенгенской зоне. В то же время, подчеркивается, что новые ограничения будут, скорее, символическими, передает ТАСС.

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