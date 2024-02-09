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Россия предупредила о риске возникновения еще одной горячей точки в мире

12:41
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Это может произойти на Балканах

К горячей точке в секторе Газа в ближайшее время может добавиться еще одна — на Балканах. Это может произойти из-за действий властей самопровозглашенного Косово в отношении сербов. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
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Как заявил дипломат, в Косово и Метохии проводится политика, которая "вызывает леденящие душу ассоциации с самой настоящей этнической чисткой и которую западные самопровозглашенные защитники универсальных прав человека всеми силами пытаются не замечать".

Россия призвала Совет Безопасности ООН "принять срочные меры в защиту косовских сербов и потребовать от Приштины прекращения гонений на них, включая отмену всех дискриминационных мер", цитирует Полянского РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признавал, что регион Западных Балкан является стратегически важным для НАТО, но он в настоящее время сталкивается с рядом вызовов. Он обвинил Россию в попытках "подрывать демократические устои стран, используя гибридные и кибератаки".

Летом 2023 года президент Сербии Александр Вучич предупреждал об обострении в Косово одновременно с наступлением ВСУ в зоне российской спецоперации. По словам Вучича, премьер Косово Курти планировал напасть на сербов.

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