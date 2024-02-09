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В Кремле назвали главный для Путина результат интервью с Карлсоном

12:39
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Разговор президента России с журналистом длился два часа шесть минут

Главный итог интервью с американским журналистом Такером Карлсоном для Владимира Путина назвали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, для главы государства самое важное – реакция россиян.

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Интервью российского лидера журналисту из США было опубликовано на сайте Карлсона в ночь на 9 февраля. Кремль опубликовал полный текст беседы на русском языке.

Разговор Путина с Карлсоном продолжался два часа шесть минут. Президент России за это время ответил примерно на 60 вопросов собеседника. Журналист после интервью признался, что его поразили слова о готовности Путина к мирному решению конфликта на Украине, передает ТАСС.

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