В Кремле назвали главный для Путина результат интервью с Карлсоном

Разговор президента России с журналистом длился два часа шесть минут

Главный итог интервью с американским журналистом Такером Карлсоном для Владимира Путина назвали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, для главы государства самое важное – реакция россиян.

Интервью российского лидера журналисту из США было опубликовано на сайте Карлсона в ночь на 9 февраля. Кремль опубликовал полный текст беседы на русском языке.

Разговор Путина с Карлсоном продолжался два часа шесть минут. Президент России за это время ответил примерно на 60 вопросов собеседника. Журналист после интервью признался, что его поразили слова о готовности Путина к мирному решению конфликта на Украине, передает ТАСС.

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