В Крыму продолжается строительство дороги в обход Симферополя

Работы ведутся круглосуточно в три смены

Это старая дорогая на Алушту, здесь много светофоров и пешеходных переходов и нет единого скоростного режима. Кроме того, проезжая часть достаточно узкая, поэтому при опережении грузового и общественного транспорта автомобилисты нередко выходят одним колесом на встречную полосу. Новый объезд решает все эти проблемы. Здесь будет по две широких полосы в каждую сторону, а за счет развязок и съездов будет единый скоростной режим – 90 километров в час без светофоров.

Объезд позволит разгрузить столицу полуострова от транзитного транспорта, который идёт в Ялту. Это особенно актуально в летний сезон, учитывая, что большая часть туристов едет именно на южный берег Крыма. Теперь можно будет, минуя Симферополь и небольшие населенные пункты, не сбрасывая скорость, проехать прямиком с Тавриды до Ангарского перевала. Общая протяженность обхода - 25 километров. Дорогу строят в два этапа. Первый участок уже готов на 80 процентов.

"Работы ведутся круглосуточно в три смены, на сегодняшний день задействовано порядка 100 единиц техники на первом этапе и также 100 единиц техники на втором. Порядка 150 человек. Но там, где дорога пересекает населенный пункт – там стараемся в ночное время не работать", - сообщил Дмитрий Москвичев, начальник отдела организации строительства службы автомобильных дорог РК.

Это дорога первого класса – как "Таврида". Здесь все продумано до мелочей. Три развязки, 7 мостов и путепроводов. Асфальтобетон в три слоя. Особые требования к экологичности – трасса проходит мимо Аянского водохранилища – поэтому на обочинах установлены системы очистки сточных вод. А чтобы водителям не приходилось сбрасывать скорость на виражах, сделаны уклоны.

Четыре года назад президент, открывая трассу "Таврида", поставил задачу – сделать съезды к морю. Сейчас в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя" ведутся работы сразу на нескольких объектах. Путь до побережья сократится в разы.

"Симферополь-Евпатория-Мирный сокращает путь до Черноморского района порядка 1,5 часов, автомобильная дорога Донское-Перевальное сокращает путь порядка час-полтора, исключая трафик через Симферополь и старую дорогу Алушта-Ялта", - отметил Максим Тарасов, начальник службы автомобильных дорог РК.

Юго-восточный обход Симферополя закончат уже в следующем году. Параллельно начались работы по строительству и реконструкции продолжения трассы: дорогу в районе Ангарского перевала расширят, а возле Алушты появится объездная. Весь путь от Керчи до Ялтинского шоссе будет четырехполосным уже в 2027 году.

Никита Васильев, ТВ Центр

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