Специалисты продолжают работать на месте крупного пожара в доме в Москве

Ведется следствие

Следователи продолжают работать на месте крупного пожара в многоэтажном доме в районе "Аэропорт". Уже есть основная версия произошедшего. Напомним, накануне вечером на улице Черняховского загорелась крыша 6-этажного здания, больше известного как "Дом писателей". С пожаром боролись всю ночь. Где сейчас жители? И когда начнутся восстановительные работы?

Во дворе жилого дома на улице Черняховского кипит работа. Столичные коммунальщики чистят снег и сбивают наледь. Задействовать приходится не только большое количество людей, но и техники. Чтобы устранить все последствия ночного пожара, на месте городские службы развернули оперативный штаб.

"Восстановительные работы будут проводиться в круглосуточном режиме. В настоящее время идёт обследование помещений", - сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Исследовать придется много. Крыша жилой многоэтажки выгорела полностью. От жара деформировались металлоконструкции и оплавились провода.

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Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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