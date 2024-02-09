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Специалисты продолжают работать на месте крупного пожара в доме в Москве

15:02
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Ведется следствие

Следователи продолжают работать на месте крупного пожара в многоэтажном доме в районе "Аэропорт". Уже есть основная версия произошедшего. Напомним, накануне вечером на улице Черняховского загорелась крыша 6-этажного здания, больше известного как "Дом писателей". С пожаром боролись всю ночь. Где сейчас жители? И когда начнутся восстановительные работы?

Во дворе жилого дома на улице Черняховского кипит работа. Столичные коммунальщики чистят снег и сбивают наледь. Задействовать приходится не только большое количество людей, но и техники. Чтобы устранить все последствия ночного пожара, на месте городские службы развернули оперативный штаб.

"Восстановительные работы будут проводиться в круглосуточном режиме. В настоящее время идёт обследование помещений", - сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Исследовать придется много. Крыша жилой многоэтажки выгорела полностью. От жара деформировались металлоконструкции и оплавились провода.

Вся последняя информация – в репортаже "ТВ Центра"

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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Пожар в жилом доме на севере Москвы
Пожар в жилом доме на севере Москвы
Пожар в жилом доме на севере Москвы
Пожар в жилом доме на севере Москвы
Пожар в жилом доме на севере Москвы
Пожар в жилом доме на севере Москвы
Обстановка возле дома на улице Черняховского после ликвидации пожара
Обстановка возле дома на улице Черняховского после ликвидации пожара
Обстановка возле дома на улице Черняховского после ликвидации пожара
Обстановка возле дома на улице Черняховского после ликвидации пожара
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