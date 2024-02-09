АФК "Система" и "КАМАЗ" будут сотрудничать в области водородного транспорта

Машины на водороде не вырабатывают углекислый газ

В ближайшее время в столице планируют запустить серийное производство транспорта, работающего на водороде. Уникальная технология для нашей страны. Машины не вырабатывают углекислый газ. И не загрязняют окружающую среду.

АФК "Система" и "КАМАЗ" подписали соглашение, в рамках которого планируют наладить производство автотранспорта, работающего на водороде - экологичном зеленом топливе.

Такое сотрудничество принесет пользу всему человечеству. Машины на водороде не вырабатывают углекислый газ. Это тот же электродвигатель, но работает много дольше и надёжней современных машин на аккумуляторах.

"Совместно с центром по разработке водородных технологий мы считаем - позволит нам сильно продвинуться в оводораживании автомобильного транспорта. Это откроет тоже огромные перспективы", - рассказал Тагир Ситдеков, президент АФК "Система".

"Это для нашей страны перспективы. Далёкая перспектива. А вот наша задача вместе с нашими партнёрами сделать её гораздо ближе, чем просто намерение", - отметил Сергей Когогин, генеральный директор ПАО "КАМАЗ".

АФК "Система" работает по целому ряду таких технологий. Водородная электротяга уже применяется в складской технике и на мобильных водородных заправочных станциях. А недавно в акваторию Невы вышло судно на водородных топливных элементах.

"Если вы ездили на электромобиле, да и вообще аккумуляторами пользуетесь, завести в мороз аккумуляторы проблема огромная. Да и ездить на нём тоже. Водород этих не имеет недостатков. То есть для России это вообще уникальная технология. Технология работает при низких температурах изначально", - сообщил Юрий Добровольский, главный конструктор Центра водородных технологий АФК "Система".

Объединение инновационного потенциала с "КАМАЗом" позволит не только ускорить опытные разработки, но и создать серийные модели транспорта для гражданских нужд.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"