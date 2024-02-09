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Сплошную разметку заменят на прерывистую в пяти тоннелях Москвы

15:15
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Автомобилисты смогут маневрировать

В Москве в этом году ещё в пяти тоннелях заменят сплошную разметку на прерывистую. Так водители смогут перестраиваться безопасно и без нарушений.

Изменения коснутся Митьковского тоннеля на Третьем кольце, двух тоннелей на Садовом, а также на Бутырской улице и Дмитровском шоссе. Пересечение сплошной линии считается нарушением правил дорожного движения. Чтобы избежать его, водителям приходится занимать нужный ряд ещё до въезда. Прерывистая линия позволит им маневрировать в тоннеле.

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