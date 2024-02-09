Москва с размахом отметит Китайский новый год

Город наполнится восточным колоритом

Москва встречает... дракона! Сегодня в столице начался самый мандариновый фестиваль сезона - Китайский новый год. Впервые столь масштабно. Почти на две недели город наполнится восточным колоритом. Причудливые орнаменты и фигуры, красные фонарики и золотые пагоды, дивные ароматы и чарующая музыка - так ждут весну в Поднебесной. А как это будут делать москвичи?

Зимние празднования в столице продолжаются, но уже в красно-желтых, восточных тонах - Москва встречает Китайский новый год, который жители поднебесной называют Чуньцзе - или Праздник весны. Центр города подготовили основательно, например, тоннель на Тверском бульваре теперь украшен китайскими фонариками и красными веерами.

"Но этот год еще отличается тем, что это год дракона. Деревянного дракона, это в китайском понятии, в концепции о циклах как раз происходит смена цикла. 20-летний цикл заключается, который одновременно является последним в 1080-летнем цикле. На год дракона очень хорошо запускать какие-то изменения, которые принесут очень большие плоды в конце 20-летнего цикла", - рассказал синолог Бронислав Виногродский.

В Китае Новый год отмечают на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Длится он 15 дней и завершается праздником фонарей. Они символизируют приход нового света: дни становятся длиннее, природа просыпается. На юге Китая в это время появляются первые цветения. В Москве, конечно, до этого далеко, но приобщиться к празднику все равно есть где. Например, в зоопарке гостей ждут экскурсии с рассказом о животных Азии, тематические лекции и мастер-классы. Ну и главная китайская звезда - малышка панда - конечно, внесла свою лепту, хоть ее пока и не показывают публике.

"В честь Китайского нового года у нас будет проходить акция 9, 10 и 11 февраля. Поскольку малышку панду, которую мы правда не увидим, назвали Катюша. Так вот, женщины по имени Екатерина в эти три дня смогут войти в зоопарк бесплатно, но надо будет предъявить документ, удостоверяющий имя и личность. Не Екатерины и мужчины тоже смогут войти бесплатно, но не все, а те, кто придет в костюме панды", - рассказала Елена Лысогорская, сотрудник Московского зоопарка.

В Москве и раньше отмечали восточный Новый год, но в этот раз впервые к организации привлекли самих китайцев. На ярмарках мастера национальной кухни готовят традиционные блюда, на сценах - артисты с захватывающими выступлениями и театральными постановками об истории и культуре Китая.

"Я читала новости, что Москва в первый раз широко отметит Китайский новый год. Это замечательно! Тогда я буду гулять по Москве с друзьями. Это помогает нам быстро погрузиться в атмосферу Нового года", - говорит Хуан Ли, студентка филологического факультета РУДН.

Тем более, в традициях празднования у нас с китайцами много общего: ужин в кругу близких, мандарины и, конечно, волшебная атмосфера и пожелания счастья и благополучия на грядущий год.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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