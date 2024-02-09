Песков оценил влияние смены главкома ВСУ на ход российской спецоперации

На этом посту Залужного заменил Сырский

Смена командования Вооруженных сил Украины не сможет изменить ход спецоперации России на Украине. Такое заявление сделал в пятницу, 9 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул спикер Кремля, комментируя перестановки в украинском военном командовании, "мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации", сообщает РИА Новости.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что при взгляде на биографию нового главкома ВСУ Александра Сырского возникает чувство ненависти, презрения и омерзения, поскольку он "был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем".

Россия тем временем продолжает спецоперацию. Глава государства Владимир Путин заявил, что страна все еще не завершила СВО, потому что не достигнута одна из ее целей — денацификация. Российский президент уточнил, что под денацификацией подразумевается запрещение всяческих неонацистских движений.

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