Росздравнадзор выявил нарушения в связанных с Хайдаровым клиниках

Приняты меры административного воздействия

В московских клиниках, связанных с известным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, нашли грубые нарушения законодательства. После многочисленных жалоб столичный Росздравнадзор провёл контрольные мероприятия, в отношении "Ай Кью Пластик", "Джиэмти" и "ОЛИМП-Клиник".

Оказалось, что во всех медицинских организациях не соблюдали обязательные лицензионные требования. В частности, как минимум 34-м пациентам были оказаны некачественные услуги по профилю "пластическая хирургия".

В отношении клиник уже приняты меры административного воздействия - штрафы или приостановление деятельности. Росздравнадзор также передал все результаты в Следственный комитет.

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