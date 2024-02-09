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Кремль прокомментировал встречу Путина с Кудриным по "Яндексу"

13:26
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Компания заключила сделку по продаже основного бизнеса

Встречи президента России Владимира Путина с советником по корпоративному развитию "Яндекса" Алексеем Кудриным действительно "имели место". Такое заявление сделал в пятницу, 9 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Яндекс" объявил о разделе компании

Спикера Кремля попросили раскрыть роль встреч президента с Кудриным при принятии руководством "Яндекса" решения о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов.

Песков подтвердил сам факт таких встреч, но подчеркнул, что "мы никогда же не рассказываем про внутреннюю кухню", сообщает РИА Новости.

В ноябре 2022 года появились сообщения о переходе Алексея Кудрина с должности главы Счетной палаты на работу в "Яндекс". Отмечалось, что данное решение было согласовано во время личной встречи Кудрина с Владимиром Путиным, хотя Кремль это не подтверждал.

Российские власти продолжают уделять особое внимание достижению технологического суверенитета, важную роль в котором играют IT-компании. Владимир Путин подчеркивал, что необходимо обеспечить себя собственными технологиями и ключевыми материалами. С учетом этого президент поручил подготовить проект указа об обновленной Стратегии технологического развития России.

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