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Освобожденные из плена российские солдаты прибыли в Москву

13:21
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 8 февраля

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Москву российских солдат, освобожденных из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны.

Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной 100 на 100
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Второй за две недели обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 8 февраля. В результате ранее достигнутой договоренности домой вернулись 100 военнослужащих. Ранее, 31 января, в Россию вернулись 195 человек.

Освобожденные военнослужащие ВС России пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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