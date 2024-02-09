Освобожденные из плена российские солдаты прибыли в Москву

Обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 8 февраля

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Москву российских солдат, освобожденных из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны.

Второй за две недели обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 8 февраля. В результате ранее достигнутой договоренности домой вернулись 100 военнослужащих. Ранее, 31 января, в Россию вернулись 195 человек.

Освобожденные военнослужащие ВС России пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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