Зеленский присвоил звание Героя Украины Залужному и Буданову

Тем не менее, главком ВСУ отправлен в отставку

Бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному присвоено звание Героя Украины. Указ, подписанный Владимиром Зеленским, опубликован на сайте украинского президента.

В соответствии с документом, "Золотой Звезды" Залужный удостоен за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом 8 февраля Зеленский отправил главкома ВСУ в отставку – заявив, что 2024 год станет успешным только в случае перемен в основе обороны страны.

Звание Героя Украины присвоено также главе Главного управления разведки Кириллу Буданову. Указ опубликован на сайте президента. Ранее Зеленский повысил в воинском звании до генерал-лейтенанта главу СБУ Василия Малюка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"