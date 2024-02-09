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Зеленский присвоил звание Героя Украины Залужному и Буданову

13:44
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Тем не менее, главком ВСУ отправлен в отставку

Бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному присвоено звание Героя Украины. Указ, подписанный Владимиром Зеленским, опубликован на сайте украинского президента.

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В соответствии с документом, "Золотой Звезды" Залужный удостоен за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом 8 февраля Зеленский отправил главкома ВСУ в отставку – заявив, что 2024 год станет успешным только в случае перемен в основе обороны страны.

Звание Героя Украины присвоено также главе Главного управления разведки Кириллу Буданову. Указ опубликован на сайте президента. Ранее Зеленский повысил в воинском звании до генерал-лейтенанта главу СБУ Василия Малюка.

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