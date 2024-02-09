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Секретарь СНБО Украины: на борту Ил-76 не было украинских пленных

13:57
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Москва якобы не доказала присутствие украинских военных в самолете

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в ответ на вопрос о том, были ли украинские военнопленные в самолете Ил-76, сбитом над Белгородской областью, может точно сказать: "Нет".

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В интервью украинским СМИ, выдержки из которого приводит РИА Новости, Данилов заявил, что "если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве".

Наряду с этим секретарь СНБО заявил, что "не нужно быть такими категоричными" в утверждении, что самолет сбили украинские военные.

Ранее сообщалось, что генетические экспертизы, проведенные в рамках уголовного дела о теракте, позволили идентифицировать останки тел всех, кто был на борту: шесть членов экипажа и трое российских военных, а также 65 пленных ВСУ.

Российский лидер Владимир Путин назвал совершенно очевидным, что именно украинские военные сбили военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший пленных бойцов ВСУ. Президент отметил, что ему неизвестно, "специально они сделали это или по ошибке".

Несмотря на случившееся, Москва и Киев не отказались от дальнейшего обмена военнопленными. 8 февраля Министерство обороны России рассказало о возвращении из украинского плена сотни наших бойцов, Киеву отправили такое же количество военных ВСУ.

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