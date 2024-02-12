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Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

00:01
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Полагайтесь на свои чувства и интуицию

Овны

Луна в вашем знаке получает поддержку от Марса, что сделает вас активнее и храбрее. В то же время деликатность и тонкий подход не помешают - будьте мудрее.

Тельцы

События этого дня подскажут, кто из окружающих расположен к вам искренне, а кто нет. Будьте внимательны и наблюдайте, это даст вам пищу для размышлений.

Близнецы

Друзья будут играть важную роль в событиях этого дня. Возможно, они помогут вам решиться на что-то или окажут вполне конкретную помощь в текущих делах.

Раки

Вы сможете разобраться в тонкостях работы или получить четкие инструкции. В любом случае, станет проще ориентироваться в своих обязанностях и исполнять их.

Львы

Личная жизнь, творчество, воспитание детей - сферы, в которых вам суждено достичь успехов. Можно также начинать занятия спортом, рисованием, музыкой.

Девы

Вы можете определиться с новым источником дохода. Изучайте все возможные варианты, консультируйтесь, но решение принимайте только самостоятельно.

Весы

День будет особенно удачен для представителей знака, использующих в работе интернет. Остальным тоже стоит поискать там клиентов, покупателей или новые знания.

Скорпионы

Вы редко думаете о своем здоровье, поэтому звезды напоминают о необходимости прислушаться к себе. Как вы себя чувствуете, чего вам хочется?

Стрельцы

Творческие представители знака могут рассчитывать на финансовый успех. Это денежный день и для тех, кто умеет использовать свои харизму, внешность, обходительность.

Козероги

Вы будете на удивление разговорчивы сегодня и это поможет налаживать контакты. Переговоры, деловая переписка, встречи принесут хорошие результаты.

Водолеи

Яркая индивидуальность и воображение помогут вам добиться успеха. Подключайте интуицию, не бойтесь отказываться от предложений, если просто не лежит душа.

Рыбы

"Зорко одно лишь сердце", писал Экзюпери. И для вас эта фраза может стать девизом. Полагайтесь на свои чувства и интуицию, и ваши решения окажутся правильными.

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