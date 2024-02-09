Собянин рассказал, как город создает условия для развития производства

Более 800 промпредприятий получили поддержку от города в 2023 году

Москва в 2023 году оказала поддержку более чем 800 промышленным предприятиям. Об этом в пятницу, 9 февраля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал Собянин в своем Telegram-канале, город создает для бизнеса условия, позволяющие развиваться любым производствам. В частности, предоставляет субсидии на компенсацию части процентных платежей по инвестиционным кредитам, которые предприятия берут на создание инфраструктуры и закупку оборудования.

Льготные займы от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Так, производитель специализированной промышленной керамики получил льготный заем на модернизацию производственной площадки, а компания, выпускающая косметическую продукцию, — на развитие экспортной деятельности. Льготные инвестиционные кредиты идут на строительство промышленной инфраструктуры и приобретение нового производственного оборудования. В прошлом году их одобрили на общую сумму 105 млрд рублей.

Кроме того, в Москве уже заключено 14 офсетных контрактов, десять из которых было подписано в 2023 году. Помимо этого 70 предприятий получили статус промышленного комплекса — для них действует специальный налоговый режим. Также резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" имеют право на значительные льготы.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в городе появились новые предприятия в сфере медицины и фармацевтики, а также машиностроительной, пищевой, приборостроительной отраслей. Столичным промышленникам доступно больше двух десятков мер системной поддержки от московских властей. Всего в столице, как уточнил мэр города, больше 4,2 тысячи промышленных предприятий.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что уже оформлена градостроительная документация, позволяющая расширить комплекс по производству упаковочной продукции в районе Очаково-Матвеевское на Рябиновой улице. Запланировано возведение еще трех корпусов общей площадью 17,2 тысячи кв.м.

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