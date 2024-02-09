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Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

14:44
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Об этом рассказала пресс-служба Кремля

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 9 февраля, провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мероприятие было посвящено минимизации последствий паводков и лесных пожаров, сезон которых начнется весной в российских регионах.

Открывая совещание, президент выразил сожаление в связи с тем, что все эти стихийные бедствия "никто не отменял и отменить не может". Однако, подчеркнул Путин, "мы должны подумать об этом заранее и сделать все, чтобы минимизировать последствия".

Первым докладчиком, которого объявил глава государства, стал министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков, сообщает пресс-служба Кремля.

Летом 2023 года ландшафтные пожары бушевали в ряде российских регионов, став причиной гибели людей и уничтожения жилых домов и хозяйственных построек. Губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил ряд мер, которые помогли бы не допустить подобных трагедий в будущем.

Остро стоит и вопрос борьбы с паводками, в частности, в Дальневосточном федеральном округе. Глава кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что для решения этого вопроса в стране реализуются масштабные проекты по укреплению береговых линий, созданию дамб, плотин и других соответствующих объектов.

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