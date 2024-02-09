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Арабские СМИ указали на послания Путина Западу в интервью Карлсону

14:49
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Само интервью назвали "историческим"

Слова президента России в интервью американскому журналисту представляют собой сильное послание Западу. К такому заключению пришли аналитики арабских СМИ после публикации беседы Владимира Путина с Такером Карлсоном.

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"Историческим" назвала состоявшееся интервью египетская газета El Watan. Авторы издания считают, что президент России, упомянув в разговоре с журналистом проблемы в США с миграцией и государственным долгом, направил тем самым послание Вашингтону.

Египетский телеканал Al Qahera News также отметил, что в интервью Путина скрываются сильные послания Западу касательно Украины. А межарабская газета Asharq Al Awsat подчеркивает: роль журналистов заключается в том, чтобы отбрасывать свои эмоции и прихоти. Издание заключает: Карлсон сделал то, чего хотят все работники СМИ, передает РИА Новости.

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