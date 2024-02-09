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Киев готовит финансовый план на случай прекращения помощи от США

15:21
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Белый дом не может добиться от Конгресса новой порции денег для Украины

Украинские власти разрабатывают план по изысканию средств на случай прекращения финансирования со стороны США. Об этом в пятницу, 9 февраля, рассказали информированные источники.
Белый дом не смог продавить законопроект о новой военной помощи Украине

По словам собеседников Bloomberg, в Киеве рассчитывают на поддержку со стороны Международного валютного фонда. Разрабатываемый план предполагает расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов", чтобы "заткнуть дыру в бюджете" страны и "получить деньги от МВФ".

Эти меры, как надеются в Киеве, "гарантируют МВФ то, что Украина будет в состоянии обслуживать свои долги, если союзники не смогут предоставить помощь".

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархели заявил, что Евросоюз намеревается передать Киеву первый платеж из фонда для Украины в первой половине марта. Однако есть мнение, что пакет помощи Украине от Европейского союза, который предусматривает выделение 50 миллиардов евро, недостаточен для достижения Киевом "своих целей" в конфликте с Россией.

Глава Евросовета Шарль Мишель при этом возмущался предложениям прекратить военную поддержку Украины, заявив, что в этом случае ВСУ придется воевать водяными пистолетиками.

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