Российские военные продолжают спецоперацию

Украинская армия потеряла еще более тысячи бойцов убитыми и ранеными. Об этом в пятницу, 9 февраля, рассказали в российском Министерстве обороны.

В Telegram-канале ведомства уточняется, что на купянском направлении потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, на краснолиманском направлении — до 290, на донецком направлении — до 300.

Еще свыше 190 человек украинская армия потеряла на южнодонецком направлении. Потери ВСУ на херсонском направлении составили до 50 военнослужащих.

Незадолго до своей отставки с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предупредил, что быстрое улучшение ситуации на поле боя после его снятия с должности маловероятно. Военный заявил, что любому его преемнику все равно придется воевать "с более крупными и лучше Вооруженными силами", тогда как боевые действия для Украины зашли в тупик.

В середине декабря 2023 года российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что потери украинской армии за все время российской специальной военной операции достигли 383 тысячи человек, причем 159 тысяч из них приходятся на летнее контрнаступление.

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