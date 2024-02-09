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ВС России ликвидировали за сутки 97 украинских дронов в зоне СВО

15:07
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Уничтожены две пусковые установки С-300

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили за сутки около сотни дронов ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили на брифинге в Минобороны.

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В военном ведомстве уточнили, что 97 украинских беспилотных летательных аппаратов ликвидировано в районах населенных пунктов Малорязанцево и Житловка в ЛНР, Марьинки и Володино в ДНР, а также Копани, Любимовки и Новофедоровки в Запорожской области.

Также ПВО в течение суток перехватила 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха". Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, ликвидированы скопления живой силы противника.

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