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Список поручений Путина по итогам прямой линии готовят к публикации

15:37
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Об этом рассказали в Кремле

Список поручений президента России Владимира Путина по итогам совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции почти готов и скоро будет опубликован. Об этом в пятницу, 9 февраля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил спикер Кремля, работа над этим документом находится "уже в завершающей стадии".

Конкретные сроки его обнародования Песков не назвал, но пообещал, что "в ближайшее время мы его опубликуем", сообщает ТАСС.

14 декабря 2023 года Владимир Путин подвел итоги года в прямом телевизионном эфире. Этот формат совместил в себе особенности прямой линии и большой пресс-конференции главы государства.

На следующий день после этого прошло заседание правительства, посвященное поднимавшимся во время телеэфира вопросам. Глава государства дал конкретные поручения кабмину. Под особым контролем — восстановление экономики на территориях, которые граничат с Украиной, и социальные гарантии участникам спецоперации.

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