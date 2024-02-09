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Потепление и "ледяная глазурь": что ждет москвичей в следующий понедельник

16:02
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Погода в столичном регионе вновь ощутимо изменится

Московские выходные в плане погоды будут спокойными, хотя и морозными. Понедельник следующей недели будет испорчен надвигающимся с юго-запада теплым атмосферным фронтом. Об этом в пятницу, 9 февраля, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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Как написал метеоролог в своем Telegram-канале, теплые и влажные воздушные массы из Средиземноморья, поступающие на холодную подстилающую поверхность, принесут осадки в смешанной фазе. Высока вероятность ледяных дождей, "ледяная глазурь" появится на ветвях деревьев и проводах, на дорогах и тротуарах будет очень скользко.

При этом прогнозируется повышение температуры воздуха. К вечеру понедельника столбики термометров поднимутся до минус одного — минус трех градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что высота сугробов в Москве достигла рекордных для 8 февраля 60 сантиметров. Однако рекорд по осадкам достигнут не был, хотя показатели были близки к рекордному значению.

На фоне обильных осадков из-за циклонической активности столичные коммунальные службы были переведены в усиленный режим работы. Постоянно проводится мониторинг состояния улично-дорожной сети.

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