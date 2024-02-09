Этого и боялся Запад: интервью Карлсону продемонстрировало уверенность Путина

Российский лидер с самого начала контролировал тональность и темп беседы

На этой неделе весь мир смог окончательно убедиться - на Западе нет ни свободы слова, ни демократии, а вот жесточайшая диктатура процветает. Только за то, что независимый журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России, коллективный Запад пообещал практически сжечь американского гражданина на костре. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая специализируется на уничтожение тех, кто отказывается подчиняться вашингтонскому болоту, подтвердила - у Карлсона больше не будет спокойной жизни, потому что такие правдорубы, как он, портят планы глубинного государства.

"Администрация Байдена разозлилась, и они собираются преследовать Такера Карлсона в полную силу. Именно поэтому Хиллари Клинтон позвонила на телевидение и потребовала пустить ее в эфир. Они провели это интервью, чтобы дискредитировать Такера Карлсона", - заявил Клейтон Моррис, бывший ведущий Fox News.

И действительно - как по команде, бывшего ведущего телеканала Fox News так называемые коллеги из западной прессы уже несколько дней подряд обзывают распространителем дезинформации и агентом Кремля, который по заданию Москвы должен повлиять на итог президентских выборов в Америке, чтобы либо развалить самую могущественную страну, либо вернуть в Белый дом Трампа.

"Такер Карлсон далеко не первый западный журналист, присоединившийся к врагу. Существует давняя традиция, когда такие люди, как Гитлер и Сталин, находили сговорчивых британцев и американцев, чтобы те распространяли пропаганду", - пишет Politico.

"Интервью Путина с Такером Карлсоном показывает связь Кремля с Республиканской партией Трампа. Это интервью ознаменовало новый уровень позора для Карлсона, который часто критиковал поддержку Украины со стороны США и называл президента Украины Владимира Зеленского "украинским сутенером" и "крысоподобным", - сообщает Washington Post.

Разнарядку топить и Карлсона, и Путина дали даже развлекательным вечерним шоу Джимми Фэллона и Джимми Киммела. Получилось несмешно, но ведущие явно старались удержаться на своих высоко оплачиваемых местах.

Такер Карлсон опубликовал анонс интервью, в котором объяснил элементарные вещи: что работа журналиста - задавать вопросы. И что американец может быть патриотом, но при этом имеет право брать интервью даже у таких президентов, которые не сверяют свой курс с Вашингтоном. А объясниться заранее пришлось лишь потому, что Карлсон хорошо знаком с вашингтонским болотом и заранее понимал, что хваленая западная демократия уничтожит его сразу же, как только интервью будет обнародовано.

"Свобода слова - это наше право, полученное при рождении. Мы родились с правом говорить то, что мы считаем. И это право нельзя отобрать, неважно, кто сидит в Белом доме. Но тем не менее у нас пытаются его отобрать. Почти три года назад администрация Байдена незаконно шпионила за нашей перепиской, а затем слила ее содержание своим прислужникам в новостных СМИ. Они сделали это, чтобы помешать интервью с Путиным, которое мы планировали. В прошлом месяце - и мы практически в этом уверены - они действовали точно так же. Но на этот раз мы приехали в Москву, несмотря ни на что. Мы здесь не потому, что любим Владимира Путина. Мы здесь потому, что любим Соединенные Штаты. И мы хотим, чтобы они оставались процветающими и свободными", - сказал Карлсон.

Увы, но коллективный Запад проигнорировал слова Такера Карлсона. И теперь его интервью с Путиным пристально изучается не только в СМИ, но и даже в НАТО, в Евросоюзе и в Совете национальной безопасности США. С целью понять, какие дисциплинарные меры применить.

"Что касается этого интервью, мы и раньше слышали голоса, бросающие тень на нашу коллективную поддержку Украины. И мы последовательно доказывали, почему поддержка Украины отвечает фундаментальным интересам национальной безопасности США и НАТО. Мы думаем, что продолжим побеждать в этом споре, потому что правда на нашей стороне", - заявил Джейк Салливан, советник по национальной безопасности в Белом доме.

Кроме того, появилась информация, что Евросоюз хочет ввести санкции и запрет на поездки по ЕС для Карлсона.

Адекватные западные журналисты уже попытались вступиться за Такера Карлсона и заодно объяснить обычному народу, почему руководство Евросоюза и Америки не хочет, чтобы в мировые СМИ попадала альтернативная точка зрения. Причина массовой истерии - это страх перед правдой. Нецензурированное интервью президента России оказалось самым опасным оружием против коллективного Запада.

"Все, что нам раньше рассказывали про Украину, является ложью, в противном случае - зачем говорить о наказании журналиста за интервью. Вы пытаетесь применить санкции и помешать услышать разговор, потому что это может изменить мнение людей, изменить их точку зрения. И заставить задуматься - почему вокруг нас все распадается в реальном времени", - отметила политический аналитик Кэндис Оуэнс.

И все же скрыть правду не удалось. Даже несмотря на то, что британская пресса то ли призывала, то ли делала ставки на то, что интервью с Путиным - это идеальный вариант, чтобы применить принятый в прошлом году закон ЕС, обязывающий платформы социальных сетей удалять незаконный контент. Устояли и сайт Карлсона, и платформа Илона Маска. И даже YouTube, запретивший не только Трампа, но и заблокировавший каналы всех ведущих российских телеканалов, позволил опубликовать интервью с Путиным. И за первые пять часов оно суммарно набрало более 50 миллионов просмотров.

И точно не благодаря россиянам - во-первых, потому что интервью переведено на английский язык, а во-вторых, оно появилось на платформах в два часа ночи по московскому времени, а вот в Америке как раз было 6 часов вечера - прайм-тайм.

Популярный американский журнал Rolling Stone сразу же отметил - российский лидер с самого начала контролировал тональность и темп беседы. И что Путин в итоге с легкостью одержал верх над одним из самых въедливых журналистов.

Старейшая американская газета "Нью-Йорк Таймс" резюмировала - интервью Такеру Карлсону продемонстрировало уверенность Путина в своих силах. И это как раз именно то, чего так боятся руководители коллективного Запада.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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