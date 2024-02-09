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Этого и боялся Запад: интервью Карлсону продемонстрировало уверенность Путина

22:05
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Российский лидер с самого начала контролировал тональность и темп беседы

На этой неделе весь мир смог окончательно убедиться  - на Западе нет ни свободы слова, ни демократии, а вот жесточайшая диктатура процветает. Только за то, что независимый журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России, коллективный Запад пообещал практически сжечь американского гражданина на костре. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая специализируется на уничтожение тех, кто отказывается подчиняться вашингтонскому болоту, подтвердила - у Карлсона больше не будет спокойной жизни, потому что такие правдорубы, как он, портят планы глубинного государства. 

"Администрация Байдена разозлилась, и они собираются преследовать Такера Карлсона в полную силу. Именно поэтому Хиллари Клинтон позвонила на телевидение и потребовала пустить ее в эфир. Они провели это интервью, чтобы дискредитировать Такера Карлсона", - заявил Клейтон Моррис, бывший ведущий Fox News.

И действительно - как по команде, бывшего ведущего телеканала Fox News так называемые коллеги из западной прессы уже несколько дней подряд обзывают распространителем дезинформации и агентом Кремля, который по заданию Москвы должен повлиять на итог президентских выборов в Америке, чтобы либо развалить самую могущественную страну, либо вернуть в Белый дом Трампа.

"Такер Карлсон далеко не первый западный журналист, присоединившийся к врагу. Существует давняя традиция, когда такие люди, как Гитлер и Сталин, находили сговорчивых британцев и американцев, чтобы те распространяли пропаганду", - пишет Politico.

"Интервью Путина с Такером Карлсоном показывает связь Кремля с Республиканской партией Трампа. Это интервью ознаменовало новый уровень позора для Карлсона, который часто критиковал поддержку Украины со стороны США и называл президента Украины Владимира Зеленского "украинским сутенером" и "крысоподобным", - сообщает Washington Post.

Разнарядку топить и Карлсона, и Путина дали даже развлекательным вечерним шоу Джимми Фэллона и Джимми Киммела. Получилось несмешно, но ведущие явно старались удержаться на своих высоко оплачиваемых местах.

Такер Карлсон опубликовал анонс интервью, в котором объяснил элементарные вещи: что работа журналиста - задавать вопросы. И что американец может быть патриотом, но при этом имеет право брать интервью даже у таких президентов, которые не сверяют свой курс с Вашингтоном. А объясниться заранее пришлось лишь потому, что Карлсон хорошо знаком с вашингтонским болотом и заранее понимал, что хваленая западная демократия уничтожит его сразу же, как только интервью будет обнародовано.

"Свобода слова - это наше право, полученное при рождении. Мы родились с правом говорить то, что мы считаем. И это право нельзя отобрать, неважно, кто сидит в Белом доме. Но тем не менее у нас пытаются его отобрать. Почти три года назад администрация Байдена незаконно шпионила за нашей перепиской, а затем слила ее содержание своим прислужникам в новостных СМИ. Они сделали это, чтобы помешать интервью с Путиным, которое мы планировали. В прошлом месяце - и мы практически в этом уверены - они действовали точно так же. Но на этот раз мы приехали в Москву, несмотря ни на что. Мы здесь не потому, что любим Владимира Путина. Мы здесь потому, что любим Соединенные Штаты. И мы хотим, чтобы они оставались процветающими и свободными", - сказал Карлсон.

Увы, но коллективный Запад проигнорировал слова Такера Карлсона. И теперь его интервью с Путиным пристально изучается не только в СМИ, но и даже в НАТО, в Евросоюзе и в Совете национальной безопасности США. С целью понять, какие дисциплинарные меры применить.

"Что касается этого интервью, мы и раньше слышали голоса, бросающие тень на нашу коллективную поддержку Украины. И мы последовательно доказывали, почему поддержка Украины отвечает фундаментальным интересам национальной безопасности США и НАТО. Мы думаем, что продолжим побеждать в этом споре, потому что правда на нашей стороне", - заявил Джейк Салливан, советник по национальной безопасности в Белом доме.

Кроме того, появилась информация, что Евросоюз хочет ввести санкции и запрет на поездки по ЕС для Карлсона.

Адекватные западные журналисты уже попытались вступиться за Такера Карлсона и заодно объяснить обычному народу, почему руководство Евросоюза и Америки не хочет, чтобы в мировые СМИ попадала альтернативная точка зрения. Причина массовой истерии - это страх перед правдой. Нецензурированное интервью президента России оказалось самым опасным оружием против коллективного Запада.

"Все, что нам раньше рассказывали про Украину, является ложью, в противном случае - зачем говорить о наказании журналиста за интервью. Вы пытаетесь применить санкции и помешать услышать разговор, потому что это может изменить мнение людей, изменить их точку зрения. И заставить задуматься - почему вокруг нас все распадается в реальном времени", - отметила политический аналитик Кэндис Оуэнс.

И все же скрыть правду не удалось. Даже несмотря на то, что британская пресса то ли призывала, то ли делала ставки на то, что интервью с Путиным - это идеальный вариант, чтобы применить принятый в прошлом году закон ЕС, обязывающий платформы социальных сетей удалять незаконный контент. Устояли и сайт Карлсона, и платформа Илона Маска. И даже YouTube, запретивший не только Трампа, но и заблокировавший каналы всех ведущих российских телеканалов, позволил опубликовать интервью с Путиным. И за первые пять часов оно суммарно набрало более 50 миллионов просмотров.

И точно не благодаря россиянам - во-первых, потому что интервью переведено на английский язык, а во-вторых, оно появилось на платформах в два часа ночи по московскому времени, а вот в Америке как раз было 6 часов вечера - прайм-тайм.

Популярный американский журнал Rolling Stone сразу же отметил - российский лидер с самого начала контролировал тональность и темп беседы. И что Путин в итоге с легкостью одержал верх над одним из самых въедливых журналистов.

Старейшая американская газета "Нью-Йорк Таймс" резюмировала - интервью Такеру Карлсону продемонстрировало уверенность Путина в своих силах. И это как раз именно то, чего так боятся руководители коллективного Запада. 

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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Владимир Путин дает интервью Такеру Карлсону
Владимир Путин дает интервью Такеру Карлсону
Такер Карлсон
Такер Карлсон
Владимир Путин дает интервью Такеру Карлсону
Владимир Путин дает интервью Такеру Карлсону
Трансляция интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Трансляция интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Владимир Путин дает интервью Такеру Карлсону
Владимир Путин дает интервью Такеру Карлсону
Владимир Путин дает интервью Такеру Карлсону
Владимир Путин дает интервью Такеру Карлсону
Владимир Путин дает интервью Такеру Карлсону
Владимир Путин дает интервью Такеру Карлсону
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