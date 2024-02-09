Россияне толстеют: в чем причина и что с этим делать

С 2020 по 2022 год прирост новых случаев ожирения в стране составил более 10%

Зажигательные, артистичные и... не в меру упитанные дамы. Шоу толстушек приглашают на праздники, корпоративы, свадьбы. Ведь они могут не только развлечь, но и отвлечь от собственных комплексов. Апологеты бодипозитива покоряют сцену, подиумы и лед.

В Россию бодипозитив пришел сравнительно недавно - всего 10 лет назад. Идея движения, казалось бы, вполне здоровая: научить людей принимать себя такими, какие есть. Однако зачастую посыл "жить полной жизнью" понимается слишком буквально. А бодипозитив превращается в оправдание лишнего веса. А когда лишний вес превращается в проблему целой нации, идея "Мое тело - мое дело" уже не кажется такой бодипозитивной.

Росстат публикует тревожную статистику - врачи все чаще ставят россиянам диагноз "ожирение". В 2022 году выявлено 419 тысяч новых случаев заболевания. Это почти на 10% больше, чем в 2021-м. Всего же от ожирения страдают почти 22% жителей нашей страны. Еще 42% имеют избыточную массу тела. Самыми упитанными регионами оказались Орловская, Курганская и Омская области. Совсем немного отстают Смоленская и Белгородская.

Но что вызывает особое беспокойство - проблема лишнего веса сильно помолодела. С ожирением борются 108 тысяч детей в возрасте до 14 лет. И это лишь те диагнозы, которые официально отражены в медицинских картах. Многие россияне попросту не доходят до врачей.

"Люди себя со стороны не видят. Плюс они живут в окружении таких же толстых, как они. Когда каждый второй толстый, то вообще каждый толстый считает, что он нормальный. Это психологическое восприятие себя как нормы. Второе. Толстые люди, естественно, вырастают в семье толстых родителей. Тоже надо понимать, это же из семьи все идет. Какому человеку придет в голову, что он какой-то больной, если вокруг него все толстые", - объяснил диетолог Алексей Калиничев.

Диетологи бьют тревогу. Если не взяться за проблему комплексно, то каждое последующее поколение будет становиться толще и слабее. Ожирение снижает рождаемость и приводит к системным заболеваниям. Тучным людям чаще других грозят онкология, инфаркты, инсульты, диабет и проблемы с суставами. И тут, как известно, нужно устранять не симптомы, а причины.

Разумеется, самая очевидная - отсутствие культуры питания.

"В современном обществе сейчас мы постоянно будем только наблюдать рост ожирения. Много-много лет мы были в ситуации, когда еды просто не хватало. Мы не так давно живем в ситуации действительно изобилия, по-настоящему изобилия пищи. Сейчас то, что нас окружает, как раз приводит к тому, что веса становится все больше, больше и больше. Это стратегия выживания", - указала Ольга Хафизова, клинический психолог, специалист по расстройству пищевых поведений.

Точно такой же стратегии придерживается наше тело, когда человек садится на диету. Потеряв кучу калорий, организм стремится восполнить нехватку сверх нормы. Но смириться с этим и поменять пищевую модель способны далеко не все. Уж, слишком невероятно звучит совет диетологов: чтобы похудеть, надо есть. Просто делать это регулярно и умеренно. А между тем именно эта идея лежала в основе ещё советской диетологии. Вместо All inclusive в санаториях действовала так называемая "система столов". При ожирении, например, нужно было переходить на "стол №8". Вареная рыба, омлет на пару и никаких пирожков.

Однако голодные срывы после диет - далеко не единственная причина переедания.

"У приема пищи есть порядка 11 функций, и только одна из них связана вообще с голодом. Есть конкурентное пищевое поведение. Есть интересное исследование, которое показывает, что чем больше людей сидит за столом, тем в большем количестве вы будете переедать. Потому что вот эта вот внутренняя обезьяна говорит: так, они сейчас все съедят - и мне ничего не достанется. И они начинают есть больше", - продолжает Хафизова.

Однако есть и куда более серьезные факторы. Нарушение пищевого поведения - верный спутник психических заболеваний и тревожности. А причин для стресса хоть отбавляй. Тем более в современном мире гаджетов и социальных сетей. Оградить себя от вала новостей сегодня практически невозможно. Пандемия, санкции, конфликты - и это не считая собственных проблем. Как результат - резкий выброс кортизола, гормона стресса. Вслед за ним поднимается уровень глюкозы, холестерина и, разумеется, вес. К тому же многие предпочитают заедать тревогу. Согласно опросам, 60% россиян живут по принципу "В любой непонятной ситуации - беги к холодильнику".

Но даже если тревожность переросла в хроническую, далеко не все готовы признать проблему и обратиться к врачу.

"Основная проблема сильно толстых людей не в том, что диетологи не знают, как питание наладить им. Сложно заставить этих людей обратиться к психиатру, но это же добровольно. Вот в чем сложность. Это основная причина ожирения во всем мире. Это рост психиатрии и нежелание людей лечиться у психиатров и подобных специалистов", - добавил Калиничев.

Впрочем, не все проблемы из головы. Нехватка сна - еще один мощнейший стрессовый фактор. Всего одна бессонная ночь - и уровень кортизола может подскочить вдвое. Тогда как во время ночного отдыха, наоборот, вырабатывается гормон роста. Именно благодаря ему организм набирает ценную мышечную массу и эффективнее сжигает жир.

Еще один незаменимый ингредиент рецепта похудения - витамин Д. Нехватка солнечного света тоже способна сбить наш гормональный фон с толку. Зато прогулки на свежем воздухе в ясную погоду улучшают выработку серотонина. Гормона, который отвечает за настроение и снижает чувство голода. Но, как оказалось, важно не только, как и что мы едим, но и из чего. Ученые обнаружили: некоторые химические вещества влияют на обмен веществ в организме. В том числе способствуют росту жировой ткани. А потому лучше отказаться от пластиковой посуды в пользу стеклянной или керамической.

В общем, врагов у здорового тела множество. И нельзя не признать, что проблема лишнего веса остро стоит во всем мире. Россия - только на 70-м месте. Чуть лучше обстоят дела во Франции, которая в свое время развернула масштабную программу по борьбе с ожирением.

"Там пищевое воспитание внедрено с самого садика. То есть детей учат выбирать продукты, сочетать продукты", - отметила Хафизова.

Всемирная федерация по борьбе с ожирением предлагает более радикальные решения. Например, повысить налоги на вредные продукты, ограничить рекламу фастфуда и обязать производителей ставить специальную маркировку. А еще обеспечить здоровое питание в школах, что в нашей стране давно норма. К тому же с 1 января этого года в России запущен комплекс мер по борьбе с ожирением у детей и подростков. Ведь изменить привычки во взрослом возрасте куда сложнее. Но все же возможно. Главное - признать проблему и вовремя обратиться к врачу, который поможет правильно ее заесть.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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