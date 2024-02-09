Было в "Симпсонах"! Как знаменитый мультсериал предсказывает будущее

Есть пророчества и на 2024-й

Чего только не предсказали вездесущие Симпсоны за 35 сезонов. Из последнего - очки смешанной реальности от компании Apple. Их продажу начали лишь на прошлой неделе. А вот в американском мультсериале что-то похожее уже показали аж 8 лет назад. Были еще умные часы. Тотальная роботизация. Вспышка лихорадки Эбола и пандемия коронавируса, предсказанная аж в 1993-м. Тигр, нападающий на своего знаменитого дрессировщика. Трехглазая рыба, выловленная у берегов Аргентины. Где-то мы это уже видели…

Никто не утверждал, что прототипом героини в одной из серий мультфильма была певица Леди Гага. Скорее образ срисован с популярной в те годы Мадонны. Но разве кто-то будет утруждать себя аналитикой и размышлениями? Или вот знаменитая серия, где чемпионом мира по футболу стала Германия. Соперник в финале, правда, другой, а прославленный Неймар выбыл еще в полуфинале. Получается, предсказание притянуто за уши. Ну или как говорят психологи - реальность когнитивно искажена.

"Это даже описано в психологии как "ошибка подтверждения". Когда мы видим только подтверждающие факты и не видим опровергающие факты, так работает наша психика. Про это надо просто знать. Есть также еще такие эффекты настройки и подгонки. Когда мы что-то видим, какие-то похожие намеки. Мы начинаем подтягивать другие факты", - объяснила Татьяна Казанцева, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ.

Нужно отдать должное создателям "Симпсонов" - есть что притягивать! Не зря это - самый длинный мультсериал в истории. 35 сезонов. Первый вышел еще в 1989 году и сразу же породил массу слухов и спекуляций.

"Симпсоны - это не просто какая-то история про обыкновенную американскую семью. Это прежде всего карикатура. В этой обыкновенной американской семье, живущей в обыкновенном маленьком американском городе под названием Спрингфилд, можно вычитать и большую Америку, и большую американскую семью. Естественно это - карикатура. Это - сатира”, - отметил журналист Николай Никулин.

В 2000-м, например, посмеялись над президентскими амбициями Трампа. Оказалось - зря. Другую серию, кстати, тоже называют пророческой - фиолетовый костюм Лизы Симпсон, ставшей американским президентом, сравнивают с образами Хиллари Клинтон или Камалы Харрис.

Теперь Симпсоны, кстати, обещают возвращение Трампа, но не только Дональда, а Иванки. В следующей президентской кампании. А ведь изначально планировали просто посмеяться.

Над созданием сериала день и ночь трудятся лучшие умы американской Фабрики грез. Многие сценаристы - выпускники университетов престижной "Лиги плюща". Создатели "Симпсонов" проводит опросы, замеряет настроения телезрителей, умело улавливают тренды. И это работает! Еще из сбывшихся предсказаний: теракт 11 сентября, масса Бозона Хиггса, которую называют "частицей Бога", имена сразу двух нобелевских лауреатов по химии. И даже форма Вселенной в виде пончика, от которых главный герой без ума с самой первой серии.

Впрочем, все это становится понятным уже постфактум. По такой логике и наших "Смешариков" можно назвать пророками.

"В отличие от американской индустрии у нас не так сильно развиты анимация и игровое кино в плане какой-то социальной критики. Даже если мы посмотрим на картину нашей индустрии, то у нас востребованы сказки. Может быть, это какой-то культурный код русского человека. Мы всегда мыслим метафизически. У нас Достоевский и Толстой в душе”, - продолжает Никулин.

А потому и создатели "Симпсонов" нас, мягко скажем, не понимают. Вот, например, их пророчество на 2024-й: Советский Союз 2.0, все 15 республик плюс Финляндия, Швеция и Норвегия. США же, напротив, ждут территориальные потери и образование Техасской народной республики, куда отправляется один из героев сериала в будущем. Если верить создателям Симпсоном, в 2024-м на выборах победит Трамп.

Этот плод воспаленной фантазии американских мультипликаторов имеет все шансы стать реальностью. А "Симпсоны" опять окажутся правы.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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