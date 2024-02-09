ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Было в "Симпсонах"! Как знаменитый мультсериал предсказывает будущее

22:32
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Есть пророчества и на 2024-й

Чего только не предсказали вездесущие Симпсоны за 35 сезонов. Из последнего - очки смешанной реальности от компании Apple. Их продажу начали лишь на прошлой неделе. А вот в американском мультсериале что-то похожее уже показали аж 8 лет назад. Были еще умные часы. Тотальная роботизация. Вспышка лихорадки Эбола и пандемия коронавируса, предсказанная аж в 1993-м. Тигр, нападающий на своего знаменитого дрессировщика. Трехглазая рыба, выловленная у берегов Аргентины. Где-то мы это уже видели…

Никто не утверждал, что прототипом героини в одной из серий мультфильма была певица Леди Гага. Скорее образ срисован с популярной в те годы Мадонны. Но разве кто-то будет утруждать себя аналитикой и размышлениями? Или вот знаменитая серия, где чемпионом мира по футболу стала Германия. Соперник в финале, правда, другой, а прославленный Неймар выбыл еще в полуфинале. Получается, предсказание притянуто за уши. Ну или как говорят психологи - реальность когнитивно искажена.

"Это даже описано в психологии как "ошибка подтверждения". Когда мы видим только подтверждающие факты и не видим опровергающие факты, так работает наша психика. Про это надо просто знать. Есть также еще такие эффекты настройки и подгонки. Когда мы что-то видим, какие-то похожие намеки. Мы начинаем подтягивать другие факты", - объяснила Татьяна Казанцева, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ.

Нужно отдать должное создателям "Симпсонов" - есть что притягивать! Не зря это - самый длинный мультсериал в истории. 35 сезонов. Первый вышел еще в 1989 году и сразу же породил массу слухов и спекуляций.

"Симпсоны - это не просто какая-то история про обыкновенную американскую семью. Это прежде всего карикатура. В этой обыкновенной американской семье, живущей в обыкновенном маленьком американском городе под названием Спрингфилд, можно вычитать и большую Америку, и большую американскую семью. Естественно это - карикатура. Это - сатира”, - отметил журналист Николай Никулин.

В 2000-м, например, посмеялись над президентскими амбициями Трампа. Оказалось - зря. Другую серию, кстати, тоже называют пророческой - фиолетовый костюм Лизы Симпсон, ставшей американским президентом, сравнивают с образами Хиллари Клинтон или Камалы Харрис.

Теперь Симпсоны, кстати, обещают возвращение Трампа, но не только Дональда, а Иванки. В следующей президентской кампании. А ведь изначально планировали просто посмеяться.

Над созданием сериала день и ночь трудятся лучшие умы американской Фабрики грез. Многие сценаристы - выпускники университетов престижной "Лиги плюща". Создатели "Симпсонов" проводит опросы, замеряет настроения телезрителей, умело улавливают тренды. И это работает! Еще из сбывшихся предсказаний: теракт 11 сентября, масса Бозона Хиггса, которую называют "частицей Бога", имена сразу двух нобелевских лауреатов по химии. И даже форма Вселенной в виде пончика, от которых главный герой без ума с самой первой серии.

Впрочем, все это становится понятным уже постфактум. По такой логике и наших "Смешариков" можно назвать пророками.

"В отличие от американской индустрии у нас не так сильно развиты анимация и игровое кино в плане какой-то социальной критики. Даже если мы посмотрим на картину нашей индустрии, то у нас востребованы сказки. Может быть, это какой-то культурный код русского человека. Мы всегда мыслим метафизически. У нас Достоевский и Толстой в душе”, - продолжает Никулин.

А потому и создатели "Симпсонов" нас, мягко скажем, не понимают. Вот, например, их пророчество на 2024-й: Советский Союз 2.0, все 15 республик плюс Финляндия, Швеция и Норвегия. США же, напротив, ждут территориальные потери и образование Техасской народной республики, куда отправляется один из героев сериала в будущем. Если верить создателям Симпсоном, в 2024-м на выборах победит Трамп.

Этот плод воспаленной фантазии американских мультипликаторов имеет все шансы стать реальностью. А "Симпсоны" опять окажутся правы.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Кадр из мультсериала "Симпсоны"
Кадр из мультсериала "Симпсоны"
Кадр из мультсериала "Симпсоны"
Кадр из мультсериала "Симпсоны"
Предсказания мультсериала "Симпсоны"
Предсказания мультсериала "Симпсоны"
Предсказания мультсериала "Симпсоны"
Предсказания мультсериала "Симпсоны"
Предсказания мультсериала "Симпсоны"
Предсказания мультсериала "Симпсоны"
Стикер с изображением Гомера Симпсона
Стикер с изображением Гомера Симпсона
Предсказания мультсериала "Симпсоны"
Предсказания мультсериала "Симпсоны"
Предсказания мультсериала "Симпсоны"
Предсказания мультсериала "Симпсоны"
Предсказания мультсериала "Симпсоны"
Предсказания мультсериала "Симпсоны"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.