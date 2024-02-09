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СБУ обвинила клирика УПЦ в организации провокаций

15:56
  • пятница
  • 09 февраля 2024

Украинские спецслужбы увезли на допрос архидиакона УПЦ Павла

Клирика Украинской православной церкви обвинили в организации провокаций в Киево-Печерской лавре. Священнослужителя задержала СБУ. Служба заявляет, что иеродиакон УПЦ действовал в пользу России.

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По версии Службы безопасности Украины, иеродиакон является одним из ближайших соратников митрополита Павла (Лебедя). Он, якобы, пытался расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве под видом акций протеста. Кроме того, служитель УПЦ оправдывал спецоперацию России на Украине, сообщило ведомство в Telegram.

Ранее в пятницу стало известно, что сотрудники СБУ увезли на допрос архидиакона УПЦ Павла. Он проходит монашеское послушание в Киево-Печерской лавре. Сотрудники СБУ провели обыск в келье.

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